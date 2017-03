E’ da sempre al centro del progetto di Joey Saputo, ristrutturare il Dall’Ara per dare un nuovo volto al Bologna sia dal punto di vista sportivo che economico. Se ne parla da quasi tre anni, si sono susseguiti progetti, rendering, autorizzazioni, dichiarazioni e tanto altro: ora però ci siamo, il Comune di Bologna ha dato l’ok a procedere e scelto di intavolare un tavolo tecnico con la società per la ristrutturazione dello stadio e lo sviluppo delle aree compensative limitrofe.



Tutto questo sarà motivo di discussione per diversi mesi, c’è chi non vede l’ora di poter ammirare uno stadio europeo e chi invece esprime i propri dubbi sull’impatto ambientale di nuove strutture commerciali e sportive che dovrebbero andare a riqualificare un intero quartiere. Ma la prima domanda che sorge spontanea al tifoso rossoblù è la seguente: dove si giocherà durante la ristrutturazione? Al momento, le destinazioni più gettonate sono Modena e Ferrara ma è ancora presto per parlarne ed avere un nulla osta definitivo.



“Vorremmo poter giocare in un impianto di una provincia contigua ma dico fin da oggi ai tifosi che purtroppo dovremo chiedere qualche sacrificio anche a loro” ha dichiarato recentemente l’Ad Claudio Fenucci a tal proposito. Sacrificio che, per vedere una squadra all’altezza della situazione e che regali soddisfazioni, il tifoso rossoblù è pronto a subire.



Intanto, si susseguono immagini ed indiscrezioni sul progetto di ristrutturazione del Dall’Ara che dovrebbe avere il sì definitivo entro fine luglio: a sfogliare le foto, la mente viaggia verso palcoscenici internazionali che ora sono solo un lontano ricordo. Lì però il Bologna ha scritto la sua storia e continuerà a farlo, sperando appunto di tornare ai fasti di una volta. Perchè non crederci?