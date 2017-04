Fuori Dzemaili, dentro Donsah. Spazio al talento da lanciare, riposo per il leader rossoblù che finora ha trascinato la squadra a suon di gol e prestazioni importanti. A vedere la formazione scelta da Donadoni per affrontare la Fiorentina, in tanti si sono chiesti il perché di questa scelta davvero inaspettata.



Ad alcuni è sembrata una provocazione, ad altri un’opportunità per il giovane di proprietà del Bologna: sta di fatto che lasciare in panchina il proprio giocatore più forte non è stata una mossa del tutto azzeccata, guardando anche al risultato finale del match. Donadoni però ha sottolineato le sue motivazioni nel post partita, affermando: “Succede spesso che mi chiediate perché non ho fatto giocare Donsah o chi per lui. Questa era la settimana ideale per dare spazio a chi finora aveva giocato meno, data la pausa per le Nazionali”.



Eppure, la freschezza non ha pagato, così come ci si aspettava di vedere motivazione e grinta da parte dei giocatori meno utilizzati mentre tutto questo è mancato. L'esempio chiave è proprio Donsah: centrocampista fisico, ventuno anni sulle spalle e una carriera ancora tutta da scrivere. Acquistato lo scorso anno in un’operazione con obbligo di riscatto dal Cagliari, è sicuramente uno dei giocatori con maggiore possibilità di crescita sotto le Due Torri.



Eppure in questa stagione ha collezionato appena 9 presenze ed oggi, come in altre occasioni, è apparso davvero sottotono e ben lontano da quel giocatore che tanto aveva impressionato un anno fa. E’ chiaro che per poterlo valutare attentamente e dargli modo di recuperare totalmente da un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per un po’, bisogna dargli continuità e non farlo scendere in campo una tantum. Ma ora chi rinuncerebbe a Dzemaili?

Dall'altra parte, Donsah sa di avere la possibilità di dimostrare di poter prendere il suo posto quando il centrocampista lascerà Bologna per Montreal. Per questo, deve dare sempre il massimo: inutile nasconderlo, in quel momento sì che bisognerà farsi trovare pronti.