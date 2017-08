Due gol in due partite, nelle prime gare amichevoli contro avversari di livello come il Colonia (quinto in Bundesliga nell’ultima stagione) e l’Al Duhail Doha, club campione del Qatar. Nel mezzo, una preparazione che fino ad oggi è sembrata ottimale sia dal punto di vista fisico che per quanto concerne l’atteggiamento mostrato.



Bruno Petkovic, arrivato a Bologna nell’ultimo mercato di gennaio, sa che queste settimane sono fondamentali per il suo futuro: la volontà è quella di dimostrare a Donadoni che può puntare su di lui per la prossima stagione ma ad oggi rimane, almeno per il momento, uno degli indiziati numeri uno per lasciare Bologna entro la fine di questa sessione di mercato.



Detto che Destro è e sarà l’attaccante di riferimento del 4-2-3-1 su cui sta lavorando Donadoni, l’arrivo di Felipe Avenatti dalla Ternana lascia poco spazio all’immaginazione. La società ha deciso di puntare molto su lui e il compagno uruguaiano Falletti, pertanto con ogni probabilità dovrà essere Petkovic a lasciare le Due Torri e accasarsi in un’altra società.



Nel caso, sarà la mossa giusta? Nessuno ha avuto ancora modo di vedere Avenatti, costretto da un’infezione a saltare tutto il ritiro del Bologna da Castelrotto a Kitzbuhel. Dall’altra parte invece c’è un giocatore che sta dimostrando di meritare la maglia del Bologna, nonostante lo scorso anno non abbia inciso particolarmente: zero gol nello score e prestazioni spesso sottotono. Da sottolineare però c'è il fatto che si sia allenato con regolarità insieme ai compagni.



“Mi sento bene e sono contento per i gol, anche se so che non basta e che dovrò ripetermi” – ha ammesso Petkovic al termine della gara di ieri pomeriggio contro l’Al Duhail Doha – “Il mister sa bene che sono a sua disposizione e che posso ricoprire più ruoli”. Donadoni gli darà una chance? Intanto, nella grande sfida di domani contro l’Hoffenaim, tornerà in campo. E chissà che non arrivi il terzo gol…