Prima o poi il Bologna riuscirà a battere una grande. Ci riuscirà partendo dalla reazione messa in campo oggi contro l'Atalanta, dove dopo aver subito due gol nei primi 15', ha saputo rialzarsi accorciando le distanze con Destro e pareggiando con un Di Francesco in grande spolvero. La prestazione c'è stata e l'atteggiamento è stato di gran lunga migliore rispetto alle prestazioni recenti a cui la squadra rossoblù ci ha abituato, pertanto, nonostante la sconfitta, la speranza è quella di assistere ad un finale di stagione diverso da quello preventivato.



Dopo questa partita viene facile pensare che il Bologna sarebbe potuto essere l'Atalanta di quest'anno. Ed invece, c'è chi lotta per l'Europa e chi sa che quell'obiettivo è ancora una lontana utopia. Lo stesso progetto legato ai giovani è esploso da una parte e deve ancora decollare totalmente dall'altro: ma i motivi di questo dislivello sono legati solo alla qualità dei singoli oppure no? Da una parte Gasperini è riuscito a creare un'alchimia speciale con i suoi ragazzi che portano in campo il suo credo, dall'altro Donadoni quest'anno ha fatto fatica a trasmettere una mentalità vincente ad un gruppo di giovani che deve saper credere innanzitutto in se stesso.



A parte Verdi e Di Francesco, quest'ultimo utilizzato troppo poco ma sempre determinante (vedi oggi, un gol e un assist) la maggior parte dei giovani da inizio campionato ha subito un'involuzione disarmante. C'è chi ci cresce gradualmente, chi ha bisogno di meno tempo, resta il fatto che non ci ricorderemo di questa stagione come quella che ha saputo lanciare un progetto legato a questo.



Se la famosa linea verde quest'anno non è stata in grado di entusiasmare, non è detto che debba essere così anche l'anno prossimo. Quel che è certo è che bisognerà investire su un mercato mirato, riservando particolare attenzione a ciò che è necessario per far sì che questi ragazzi possano tirare fuori il proprio valore. È importante per loro ma soprattutto per quei tifosi che sono stanchi di assistere a partite mediocri e meritano di togliersi qualche soddisfazione. Oggi è mancato il risultato, il resto fortunatamente c'è stato.