“Sappiamo quali tasselli ci mancano per completare la rosa e faremo il possibile per portarli qui”: così, al termine del ritiro di Castelrotto (Bz), il tecnico del Bologna Roberto Donadoni fa il punto sul mercato del Bologna attualmente in stand-by dopo l’arrivo di cinque giocatori nel mese di giugno.



Nonostante i segnali positivi di queste settimane di preparazione, è apparso agli occhi di tutti che questa squadra non sia completa e che abbia bisogno di almeno un paio di giocatori di spessore, uno a centrocampo ed uno che possa aiutare il reparto avanzato.



A tal proposito si è fatto negli ultimi giorni il nome di Tomas Rincon, centrocampista della Juventus e della Nazionale Venezuelana, il quale sarebbe proprio l’uomo giusto al momento giusto. Sì, perché nel Bologna impostato sul 4-2-3-1 che sta studiando e preparando Donadoni, nel mezzo manca esattamente un giocatore con le sue caratteristiche.



Carisma da leader, forza fisica, abilità nei contrasti ma anche utilità in fase offensiva: inutile dire che quasi tutti i tifosi del Bologna sarebbero ben contenti di abbracciare un giocatore di questo calibro sotto le Due Torri. Purtroppo però, la strada per arrivare a questo obiettivo è tutt’altro che facile. Sono tante le squadre che seguono Rincon in questo momento, a partire dall’Atalanta fino ad arrivare al Valencia in Liga.



Il suo arrivo potrebbe definirsi un vero e proprio colpo ma se così non fosse, il Bologna dovrà lavorare per portare a Donadoni un mediano nel più breve tempo possibile. Prima però, come sempre, bisognerà sfoltire la rosa: diverse le pedine da muovere e il tempo stringe, poco più di un mese infatti e il calciomercato ci saluterà nuovamente. E quest’anno si deve fare il massimo per non sbagliare mosse.