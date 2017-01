Serviva la Coppa Italia per rivedere in campo un Bologna gagliardo, capace di lottare su ogni pallone, determinato a passare il turno nonostante i diversi infortunati e una formazione rivisitata rispetto all'ultima giornata di campionato.



Nella gara di San Siro contro l'Inter, finita 3a2 ai tempi supplementari, la squadra rossoblù ci ha creduto fino alla fine disputando un ottimo secondo tempo e mettendo i nerazzurri più volte in difficoltà. Brucia la batosta e il fatto di essere stati eliminati dalla competizione ma questa non è la fine, anzi, deve essere il punto di partenza per ritornare a convincere come ad inizio stagione.



Buona prova da parte di tutti, soprattutto per chi gioca meno, rimane però il problema attacco perché anche ieri sera Destro ha reso forse sotto le sue potenzialità. È il primo che ha bisogno di ritrovarsi, di avere più fiducia in se stesso, solo così tornerà ad essere il bomber di cui questa squadra ha bisogno.



Ora la speranza è che Donadoni e la sua squadra diano continuità alla prestazione di ieri sera a cominciare dalla sfida di domenica contro il Torino al Dall'Ara, sperando però di chiuderla con un risultato positivo che riaccenda definitivamente l'entusiasmo ad una piazza che ne ha bisogno.