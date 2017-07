Pronti, partenza e via. Dopo il pre-ritiro in Sardegna conclusosi domenica scorso, il Bologna partirà questo pomeriggio alla volta del Trentino, più precisamente a Castelrotto (Bz), dove comincerà a preparare la prossima stagione 2017/2018.



L’obiettivo era quello di presentare al tecnico rossoblù Roberto Donadoni (fresco di rinnovo fino al 2019, ndr) una squadra pronta in modo tale da consentirgli di allenare il suo gruppo fin da subito senza aspettare possibili trattative degli ultimi giorni di mercato. Detto e considerato che la squadra ad oggi non è completa al 100%, le operazioni in entrata del Bologna sono momentaneamente in stand-by: parola del DS Riccardo Bigon e dell’AD Claudio Fenucci.



Quello che si cercherà di fare da oggi e per il mese di luglio è ovviamente sfoltire la rosa. Donadoni è partito alla volta del Trentino con 30 giocatori, di cui 4-5 destinati con ogni probabilità ad altri club. Non è partito con la squadra Alex Ferrari, giovane cresciuto nel Bologna, il quale tornerà tra oggi e domani a Verona dopo un prestito in Serie B di sei mesi.



In questo periodo di tempo lontano dalle Due Torri, seppur in serie cadetta, Ferrari ha dimostrato di poter essere un buon prospetto se messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. E allora, se l’obiettivo primario del Bologna è quello di salvarsi così come lo è per il Verona, perché cederlo ad una diretta concorrente?



Discorso diverso invece quello relativo ad un altro giovane che ha espresso la volontà di andare via da Bologna, Godfred Donsah. Il giocatore prelevato dal Cagliari nel 2015, complici gli infortuni e le scelte tecniche, non è riuscito con la maglia rossoblù ad avere l’opportunità di sfondare. Si è sempre parlato di un giovane di grande prospettiva ma ora il Bologna sta trattando la cessione al Torino. Se ne pentirà oppure no?



Queste risposte, come sempre, le avremo con l’avvio del campionato. E non dobbiamo nemmeno più aspettare molto.