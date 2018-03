Buona la prima per Usain Bolt al Borussia Dortmund. L'ex sprinter giamaicano si è allenato in prova con il club tedesco, segnando due gol (uno di testa e uno su rigore) e servendo un assist in partitella, più un tunnel nel torello in mezzo al campo davanti a 1.500 tifosi entusiasti.



Ecco le parole di Bolt: "Mi sono divertito e sono stato bene, grazie a tutti i giocatori che mi hanno accolto benissimo. Ho giocato da ala sinistra, il mio ruolo preferito. Credo di essere un buon calciatore e ho preso la cosa molto seriamente. Per questo ho già parlato col club e abbiamo deciso di continuare con gli allenamenti, così potranno dirmi dove posso arrivare".



L'allenatore del Borussia Dortmund, Stoger ha commentato: "Si vede che capisce gli schemi, ma in sole due ore non è possibile capire se potrà avere un futuro nel calcio. Un po' di timore è naturale per qualcuno che passa da uno sport individuale a uno di squadra".