Una squadra, una città, una nazione sotto choc. La conferma è arrivata questa mattina da ambienti investigativi, l e tre bombe che hanno investito il bus del Borussia Dortmund , causando il ferimento del difensore spagnolo Bartra, avrebbero potuto avere conseguenze più gravi. Un attentato che colpisce ancora una volta la GermaniaLa prima, ma solo in ordine di tempo, è quella di matrice islamica radicale: sarebbe stata ritrovata in prossimità del bus del Dortmund una lettera con riferimento all’attentato contro un mercatino di Natale a Berlino e alle missioni dei caccia tedeschi in Siria. La lettera inizia con “nel nome di Allah misericordioso e compassionevole” e si fa riferimento all’attentato di Anis Amri e si sostiene che i Tornado tedeschi stiano partecipando all’uccisione dei musulmani nel Califfato dello Stato islamico, per cui a partire da subito gli sportivi e altre personalità di spicco “in Germania e nelle altre nazioni crociate” .Non è però da escludere che i responsabili delle esplosioni abbiano voluto fornire una pista falsa. Come riporta Ilfattoquotidiano.it gli inquirenti tedeschi stanno verificando una seconda rivendicazione,Nel testo, scritto in uno stile simile a quello dell’Antifa, una sigla che raccoglie gruppi di autonomi, anarchici ed esponenti della sinistra radicale extraparlamentare, si spiega che l’autobus è stato attaccato in quanto “simbolo della politica” del Borussia Dortmund, che non si impegnerebbe abbastanza contro razzisti, nazisti e populisti di destra.Infine gli inquirenti valutano anche le frange violente della tifoseria. Sueddeutsche Zeitung ricorda le tensioni del patron del Borussia Dortmund, Hans-Joachim WatzkeDi recente Watzke li espulsi dallo stadio e ha impedito che assistessero a una partita. Giorni dopo, sui muri della città della Ruhr è apparsa una scritta contro di lui: “Finirai in un bagagliaio”.