Protagonista assoluto della scalata del Sassuolo, nelle vesti di direttore sportivo, dalla C2 fino alla Serie A: Nereo Bonato si fece accompagnare, nella fase conclusiva della sua esperienza in neroverde, da Eusebio Di Francesco. Il binomio funzionò benissimo, con una Serie B vinta nel 2012/13 e un paio di salvezze in massima serie ed un piccolo black out di un mese, a febbraio 2014, quando Di Francesco fu esonerato prima e richiamato poi. L’esperienza di Bonato al Mapei Stadium si chiuse nel giugno 2015, quella di Di Francesco potrebbe esaurirsi tra un paio di mesi, con la Fiorentina che lo sta corteggiando da tempo e la Roma che lo tiene comunque sotto osservazione. A Calciomercato.com, è proprio Bonato, oggi ds dell’Udinese, a caldeggiare una di queste due ipotesi: "Eusebio ha grandissime qualità umane e professionali e ritengo che nel suo percorso abbia dimostrato tutte queste qualità".



Dopo cinque anni è pronto per il salto, dal Sassuolo a piazze come Firenze o Roma?

"Credo che ci siano le condizioni perché ci sia questo ulteriore step nella sua carriera, lo ritengo adeguato e preparato, pronto ad un eventuale cambio di panchina, fermo restando che ha un contratto in essere col Sassuolo. Dovrà trovare una soluzione per uscirne eventualmente. Credo che nel suo percorso di crescita potrebbe essere il momento giusto per misurarsi con una piazza con aspettative e tradizioni superiori rispetto al Sassuolo, che è una realtà bellissima. Effettivamente dopo un po’ di tempo magari è giusto provare a crescere e cambiare per trovare nuovi stimoli".



Rispetto a Sousa è un tecnico più aziendalista?

"Credo che al Sassuolo si sia cercato di fare un percorso di crescita condiviso, non è che ci siano state forzature, c’è stata una condivisione di idee che hanno portato frutto perché il Sassuolo con Di Francesco ha vinto la Serie B e negli anni successivi è arrivato in Europa. Credo che il percorso o la strategia debba essere condivisa tra allenatore e società".



A Firenze puntano sul trequartista, Di Francesco è pronto per snaturare il suo 4-3-3?

"Credo che lui possa esprimere il proprio calcio principalmente col 4-3-3, è ovvio che non è un integralista, per cui saprebbe o saprà modificare le proprie idee, però credo sia giusto, avendo un allenatore che con un modulo ha ottenuto determinati risultati, cercare di assecondarlo, senza snaturare la sua proposta".