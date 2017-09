Minuto 87' della sfida tra Milan e Shkendija, Giacomo Bonaventura si ferma e lascia il campo dolorante. "Ha avuto un'elongazione del quadricipite - dichiarava il 22 agosto il medico sociale rossonero Melegati -, non importante ma per caratteristiche va presa con cautela. L'impegno sarà di 2/3 settimane ma anche qui c'è ottimismo". Da quel giorno ne sono passati 11 e Jack Bonaventura è già tornato in gruppo. Il numero 5 rossonero ha bruciato le tappe e oggi ha ripreso ad allenarsi con i compagni a tutti gli effetti. In vista della ripresa di campionato con la Lazio, Bonaventura ci sarà. Ora resta da capire dove verrà schierato dall'allenatore del Milan: da mezzala o da esterno alto nel 4-3-3? Non sono solo queste le due ipotesi tattiche, perché il recente rientro di Romagnoli apre anche alla difesa a tre.



I MODULI - Dopo il periodo dorato nell'Atalanta e tre stagioni da protagonista in un Milan di gregari, questa per Bonaventura deve essere la stagione del salto di qualità, quella in cui dovrà mettersi definitivamente alla prova nel calcio dei grandi, visto il livello raggiunto da avversari e compagni. Il rompicapo, però, riguarda in primis il modulo che verrà utilizzato da Montella. Col rientro di Romagnoli, l'allenatore rossonero è intenzionato ad alternare il 4-3-3 col 3-4-2-1 o 3-5-2.



4-3-3 - Nel primo modulo, Bonaventura può agire da mezzala al posto di Calhanoglu o da esterno alto al posto di Borini. L'addio di Niang, non sostituito sul mercato, lascia intendere che Montella voglia portare uno tra Calhanoglu e lo stesso Bonaventura sulla linea degli attaccanti. La duttilità, che fino ad oggi è stata il punto di forza di Bonaventura, può rivelarsi un'arma a doppio taglio: bravo dappertutto, ottimo in che posizione?. La dicotomia legata alla posizione in campo del jolly sarà uno dei primi punti da chiarire, per consentirgli di diventare indispensabile e insostituibile nel nuovo Milan.



DIFESA A TRE - Due le ipotesi con la difesa a tre: il 3-5-2 e il 3-4-2-1. Nel primo modulo, Bonaventura può agire da mezzala sinistra, accanto a Kessié e Biglia. Più adatto lui rispetto a Calhanoglu, garantisce sicuramente più copertura in fase difensiva. Nel 3-4-2-1, invece, Bonaventura potrebbe ricoprire un solo ruolo: trequartista nei due alle spalle della prima punta. Con questo sistema tattico, Montella dovrebbe alternare Jack, Calhanoglu e Suso sulla trequarti. Bonaventura è tornato e può giocare ovunque, ma non ha il posto fisso. La concorrenza quest'anno c'è, al numero 5 rossonero il compito di sbaragliarla. In che ruolo? Dipenderà dal modulo che sceglierà Montella...