Per presentare la sfida di Europa League contro l'Arsenal insieme a Gennaro Gattuso è intervenuto anche il centrocampista Giacomo Bonaventura.



LA GARA - "E' una partita di grande fascino ma non penso sia un premio. Ce la siamo guadagnata passando il turno precedente, vogliamo fare bene e cercare di mettere le nostre qualità in campo per cercare di passare anche questo turno".



IL RINVIO DEL DERBY - "Dal punto di vista fisico è stato positivo, quando si giocano tante partite non giocarne una e allenarsi è rigenerante. Quando si gioca sempre lo stress della partita toglie energie. In questi giorni abbiamo lavorato duro ma ci permetterà di giocare bene contro l'Arsenal".



SAN SIRO PIENO - "Sicuramente è una partita che dal punto di vista delle motivazioni e della carica agonistica si prepara da sola. Vedremo lo stadio pieno e pensare di affrontare l'Arsenal ha alzato l'attenzione di tutti. Il Mister ci preparerà dal punto di vista del campo, dalle difficoltà che ci potrà creare l'avversario".



GIOCARE IN PREMIER - "E' un campionato affascinante, diverso dal nostro. Da noi sono più sviluppati gli aspetti tattici, da loro prevale quello agonistico. Domani ci confronteremo, e vedremo chi è il migliore"

IL RUOLO - "Mezzala? E' un ruolo che mi piace, l'ho fatto anche prima che arrivasse Gattuso quando giocavamo 4-3-3. Mi piace, sono coinvolto sia in fase offensiva che difensiva e sono molto contento".



LA SVOLTA - "Quando in Italia si giocano quelle sfide contro Inter, Juve, Napoli e squadre di vertice, in casa c'è sempre lo stadio pieno e si gioca un calcio di alto livello. Sotto alcuni punti di vista sono partite simili. Il derby di coppa? In quel periodo avevamo lavorato molto senza ottenere grandi risultati. Quella partita ci ha dato la convinzione che il lavoro che stavamo facendo avrebbe portato frutti. E' una partita che ha dato consapevolezza"

ASTORI - "Faccio anche io le mie condoglianze alla famiglia, agil amici e ai suoi cari. Siamo ancora tutti scioccati da quello che è successo, faccio le condoglianze e ci mancherà a tutti perchè era un ragazzo benvoluto da tutti, sempre positivo e col sorriso. Cercheremo di andare avanti anche per lui"