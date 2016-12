La Juve è favorita, ma il Milan ci crede. E dalle pagine de La Gazzetta dello Sport Jack Bonaventura lancia la sfida: "Abbiamo fatto fin qui grandi prestazioni, anche se la Juve rimane una corazzata di livello internazionale. Loro sono favoriti, ma l'esito non è scontato: se saremo al 100% possiamo tenere testa. L'abbiamo dimostrato anche in campionato". L'ex Atalanta ha anche chiaro in che modo giocare per fare lo sgambetto ai bianconeri: "Sono difficili da fermare, ma giocando corti, aggressivi e cercando di tenere palla, si può fare. Hanno giocatori che, anche con poco spazio, possono fare la differenza. Di certo non saremo degli sparring partner". Sulle polemiche di questi giorni, invece, preferisce glissare: "Le parole di Berlusconi? Non si commenta quello che dice il presidente. Io penso solo che la Juve si possa fermare facendo una grande partita. Ritardo? Se fossimo arrivati prima ci saremmo ambientati meglio, ma non dobbiamo trasformarlo in alibi. Ormai è successo, trasformiamo la cosa in positivo e mettiamo più rabbia in campo. Rinnovo? Con l’attuale società non ci sono problemi. Spero che anche la nuova proprietà abbia la stessa considerazione nei miei confronti. Io comunque sono concentrato su ciò che devo fare in campo".