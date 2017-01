“La Juve a Firenze ha sempre trovato difficoltà, un lieve calo c'è e comunque conserva un margine di 4 punti se vince il recupero a Crotone. Ho visto la partita del Franchi: mi è piaciuto Chiesa che non conoscevo e mi sembra anche più veloce del padre che era forte. In campionato i bianconeri restano superiori, però per la Champions non li vedo vincenti: devono aumentare la competitività, pur se può sempre succedere di tutto. Sono favorevole all'allargamento del Mondiale., potranno andare alla fase finale altre Nazionali medio-forti. Non cambia poi molto visto che l'Europa avrà in più 3-4 posti e comunque per vincere il titolo si giocheranno 7 partite in 32 giorni. E' anche una questione di soldi, come del resto per la Champions dove i club forti ne chiedono sempre di più. Lewandowski è fra i tre migliori attaccanti del mondo. Messi è fuori classifica, lo definirei geniale e non un attaccante. Maradona al Napoli? L'ho sempre avuto in simpatia e lo stimo pure per la generosità. E' cambiato, ha sempre dato una mano e oggi ha bisogno lui di una mano. Bella cosa l'exploit dei tecnici italiani in Premier League: Ranieri ha fatto qualcosa di gigantesco, Conte si sta dimostrando intelligente e furbo”: l'ha detto Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca e indimenticato attaccante di Juventus e Roma, ospite questa mattina ella trasmissione “Pezzi da 90” condotta da Massimo Boccucci sull’emittente umbra Radio Onda Libera.