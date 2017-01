Il campionato è più aperto che mai e i problemi della Juventus potrebbero permettere alla Roma di credere al sogno scudetto è questo, in sintesi, il riassunto del pensiero di ‘Zibi’ Boniek che ha parlato ai microfoni di Cento Suono Sport.



“La Roma può credere allo scudetto, perché nella Juventus qualcosa non funziona. Oggi conta solo il campo e la possibilità di poter vincere lo scudetto, sono sempre stato scettico su questa ipotesi per la Roma, credevo che la Juventus stravincesse lo scudetto e invece il campionato è assolutamente aperto. Dal punto di vista tecnico è una Juve che funziona meno che in passato e subisce di più. Questo può dare linfa alle inseguitrici”