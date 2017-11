Non arrivano buone notizie da Città Sant'Angelo, dove la Nazionale Under 21 sta svolgendo il proprio ritiro. Kevin Bonifazi non ha ancora smaltito l'affaticamento muscolare, che lo ha costretto anche a saltare le ultime due partite del Torino, e ha lasciato il ritiro dell'Italia.



Bonifazi tornerà quindi ora a Torino dove proseguirà le proprie cure per tornare al più presto a disposizione di Sinisa Mihajlovic e poter giocare la sua prima partita in serie A. Il difensore in questa stagione non è ancora sceso in campo.