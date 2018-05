Michelangelo Minieri, agente di Bonifazi del Torino, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Bonifazi? Mi dispiace che per i primi sei mesi ha trovato poco spazio, io sono convinto delle sue qualità. Ha superato i problemi fisici, con l'arrivo di Mazzarri si è ritagliato uno spazio importante. Cristiano lo conosce bene, un profilo che piace, lo scorso anno si è visto due partite con la Spal. Se ottimizza le sue qualità può diventare importante. Il Napoli è una società di prima fascia, ha degli obiettivi importanti, non è facile per un giovane. Per me giovani di questa caratura, è più facile farli giocare nelle realtà più piccole per fare esperienza. Se fai una partita sbagliata a Napoli, difficilmente recuperi il posto da titolare. Bonifazi appartiene a un club importante come il Torino, le annate condizionano un giudizio, se noi analizziamo la rosa del Torino è una rosa importante, società importante".