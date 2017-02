Roberto Boninsegna, ex giocatore dell'Inter, ha parlato al Corriere della Sera di Gabigol, attaccante nerazzurro che ha trovato nel weekend il primo gol con la maglia della Beneamata: ''La maglia dell'Inter pesa, specialmente se fai l'attaccante. San Siro non ti perdona nulla: l'interista ha il palato fine, lo dicevamo già ai miei tempi. Ho notato fin da subito, però, che anche quando non carburava non c'è mai stato livore nei suoi confronti. Ironia, mai cattiveria, come se tutti sapessero che non poteva essere davvero così male questo ragazzo. E infatti non lo è per niente, credo che il gol contro il Bologna lo abbia fatto svoltare. Però fatemi un favore, basta paragoni con Ronaldo''.