Paolo Bonolis, tifoso dell'Inter, ha parlato a Radio Radio del momento della sua squadra: "Noi dell’Inter quest’anno abbiamo preso a costo zero Kulinic, abbiamo fatto una grande operazione, ma questo giocatore ha parecchi parenti in giro per il mondo, non solo nel calcio. La buona sorte ti protegge dalla malasorte, però poi devi avere il merito di sfruttare la fortuna: è vero che contro di noi sono stati presi tanti pali, ma abbiamo avuto la forza di andare a segnare."



SU SPALLETTI - "Spalletti sta facendo un optino piatto con gli ingredienti che ha a disposizione. Quando ho visto il derby a San Siro, mi hanno chiesto: Montella dice che non ci sono sette punti tra Inter e Milan, che ne pensi? Ho risposto: può anche pensare di essere alto… però è oggettivo che sette punti ci sono. E comunque la fortuna non è un reato. L’Inter ha il dovere di provare a vincere tutte le partite. E allora perché non dobbiamo pensare allo scudetto?"



SULLO SCUDETTO - "Sulla carta Napoli, Juve e Roma sono superiori all’Inter, ma questo non significa che ci arriveranno davanti. Hanno rose migliori, però hanno anche le coppe. Con il Napoli temo che potremo andare in difficoltà, perché noi siamo una squadra di corazzieri e loro sono piccoletti. Anch’io che sono uno e ottanta quando giocavo contro un avversario piccolo mi facevo il segno della croce."



SU MORATTI E SUNING - "La famiglia Moratti aveva economie che hanno permesso all’Inter di gonfiare il petto con tanti campioni. Penso che la stessa cosa possa fare Suning, fattura più di 40 miliardi di dollari l’anno, ha l’opportunità di investire. Dei cinesi dell’Inter mi strafido, perché - al contrario degli arabi - i soldi se li sono guadagnati, non se li sono trovati."