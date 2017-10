Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo Bonolis ha espresso la propria opinione in merito all'Inter di Luciano Spalletti.



"Spalletti? Al momento sta facendo fruttare un organico con delle buone potenzialità. Non è secondo me a livello di Juve Napoli e Roma. Ma è una squadra che se segue il mister – e lo sta facendo in maniera corretta – per quanto possa non apparire pirotecnica è estremamente rognosa. Il problema è che il derby sarà giocato da una squadra altrettanto forte (quanto caratteristiche di giocatori) con un altrettanto bravo tecnico, che però dentro di sé ha una necessità di rivalsa e di riposizionamento di classifica e nel cuore dei tifosi. La partita potrebbe virare a livello psicologico e non solamente a livello tecnico”.