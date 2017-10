Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo Bonolis ha espresso la propria opinione sull'attuale campionato di A.



“Scudetto? La Juventus è molto forte, è un po’ corta in difesa ma ha un grande centrocampo. Il Napoli corre sulle ali dell’entusiasmo e anche la Roma quando avrà recuperato gli infortunati potrà fare un importante salto in avanti. L’Inter però non è una squadra facile da affrontare. Icardi a Milano solo pochi giorni prima del derby? Non penso sia un problema: sono degli atleti e non dovrebbero avere problemi a giocare due o tre volte a settimana. Sono molto allenati e quindi non mi preoccupa. Il fuso orario può creare qualche noia, ma in generale non sono preoccupato“.