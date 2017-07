Gabriel Paletta è più vicino a diventare un giocatore del Torino. Se l'operazione si sbloccherà nei prossimi giorni un grazie i dirigenti granata lo dovranno dire anche a Leonardo Bonucci che, con il suo passaggio in rossonero, ha di fatto liberato l'italo-argentino.



L'accordo con Paletta il Torino l'aveva trovato da tempo, ora quello con il Milan sembra essere vicino. Il difensore sembra destinato ad approdare all'ombra della Mole a prescindere dall'operazione Belotti: il Milan vorrebbe infatti inserire Paletta come contropartita tecnica del centravanti, il Torino invece vorrebbe slegare le due operazioni (sempre che quella per il Gallo vada in porto).