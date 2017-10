Ancora una volta Leonardo Bonucci non è riuscito ad imporsi e il numero di insufficienze guadagnate in pagella inizia ad essere grande. Anche contro la Roma il difensore del Milan non è riuscito a guadagnarsi una sufficienza in pagella, ma almeno questa volta c'è chi ha fatto peggio di lui: Calhanoglu.



Gazzetta dello Sport: Mezzo punto in più per il bel tiro parato da Alisson. Poco leader sia in difesa sia in impostazione; e non sfruttarlo è uno spreco. VOTO 5,5

Tuttosport: Ormai si vede che gioca contratto. E riesce a impappinarsi anche su un pallone facile, facile. Ha bisogno di rilassarsi, dopo tutte le critiche. Alisson gli nega il gol che lo avrebbe certamente rilanciato. Forse la Nazionale potrebbe fargli bene, cambiando ambiente e prospettive. VOTO 5

Corriere dello Sport: Un paio di pericolose incertezze davanti all’area di rigore. L’ex-Juve non c’è ancora VOTO 5





Calhanoglu per il Corriere dello Sport: Stenta sempre cercando la giocata, ma non gli riesce mai. Espulso per doppio giallo, niente derby VOTO 4