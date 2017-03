Cena pagata!!! E ora più carichi di prima verso i 3 obiettivi stagionali!!! #cenabianconera Buonanotte a tutti!! #finoallafine Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 7 Mar 2017 alle ore 15:00 PST

l'aveva promesso e come ogni promessa fatta, si è impegnato ieri sera a mantenerla. Come postato sul proprio profilo instagram il difensore dellae si è messo definitivamente alle spalle il diverbio avuto ormai 3 settimane fa cone che lo ha portato ad essere escluso dalla gara di andata di Champions League contro il Porto. Il conto pagato ha sancito la definitiva pace per un futuro che, almeno per il centrale laziale si prospetta comunque a forti tinte bianconere.E pensare che in estate la tentazione di lasciare Torino c'è stata ed è stata grande.con una proposta importante e Bonucci l'ha presa in forte considerazione.che nell'intervista concessa oggi a Tuttosport ha confermato come l'offerta sia stata respinta anche e soprattutto per i ben noti problemi legati al piccolo Matteo: "Guardiola in estate aveva chiamato anche me? Per cosa, invitarmi a cena? Ovviamente non l’ho mai sentito. Non mi intrometto. Però…Matteo stava male, è cambiata la vita. In quei casi se ti chiami “Bonucci” o “Pincopallo” grazie a Dio è uguale. Ogni tanto ci ripenso, rimuovere il ricordo è impossibile anche perché serviranno degli anni per uscirne del tutto. Io sono credente e in quei momenti ho chiacchierato parecchio con il Signore".ha parlato anche del rapporto di Leonardo con Massimiliano: "Il battibecco che hanno avuto? Io l’ho confessato, come fa una moglie con un marito. Sono il suo confessionale, ma non proferisco parola: lui si sfoga, io ascolto.perché so quanto ci tiene a giocare. L’importante, come hanno detto entrambi, è che le cose siano tornate nella normalità. Leonardo è molto sereno".