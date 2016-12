Leonardo Bonucci ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2021 , al termine di un 2016 eccezionale. Quinto scudetto consecutivo, valutazione di mercato alle stelle e prestazioni super: nell'anno che sta per finire, il classe 1987 di Viterbo è stato il miglior difensore del mondo. Pep Guardiola , dopo averlo elogiato pubblicamente ("Uno dei miei preferiti da sempre"), lo voleva al Manchester City ed era disposto a spendere cifre folli (si parla addirittura di 100 milioni di euro). " Voglio diventare ancora di più leggenda di questa società ", ha dichiarato il numero 19 bianconero dopo la firma sul rinnovo di contratto. Un'avventura iniziata non benissimo quella di Leo alla Juve : un settimo posto nel 2009-10, subito dopo il suo arrivo da Bari. Poi, gli anni dei trionfi, con Conte e Allegri , e un sogno ancora da inseguire e solo sfiorato a Berlino nel 2015: la Champions League. L'anno di Bonucci si chiude felicemente anche per le vicende legate al secondo figlio, Matteo : ammalatosi gravemente in estate, il piccolo è stato operato e ora sta bene. Durante l'ultimo derby, che Bonucci (infortunato) ha guardato alla tv, il difensore della Juve e della Nazionale ha postato sui social una bellissima foto di famiglia, che lo ritrae insieme ai due figli . Uno con la maglia della Juventus , uno con quella del Torino. Perché il calcio deve unire, non dividere . Come ha unito, durante l'estate, nel momento della difficoltà, le tifoserie rivali della Juve : tutti uniti per Leo, tutti uniti per Matteo. Tutti uniti per Bonucci .