Lavorare a testa bassa per continuare a crescere. I margini ci sono ma dipende da ognuno di Noi. Per migliorare bisogna dare di più, oltre i nostri limiti // We need to work very hard to keep growing. There are margins but it depends on all of us. We need to push ourselves beyond our limits. #WeAreATeam #LB19 #HungrierThanEver

Un'altra sconfitta, un'altra prova incolore.I successi contro Cagliari, Udinese e Spal hanno nascosto le difficoltà evidenti di una squadra che non ha ancora fatto il salto di qualità, che deve cambiare rapidamente registro se non vuole perdere altri punti importanti nella corsa alla Champions League.un pensiero chiaro nella testa del capitano rossonero Leonardo Bonucci, che si è espresso così su Instagram: "Lavorare a testa bassa per continuare a crescere.".Parole pesanti, che esprimono un concetto giusto, che dovrebbe valere per tutti, Bonucci compreso., deve essere in prima fila a guidare la rivoluzione.. Il Milan del Ferraris è apparso sottotono, quasi passivo, a tratti surreale. Una squadra svuotata di idee ed energie, senza un capitano che la svegliasse, se qualcuno che gli desse la scossa. Il Milan per ripartire ha bisogno di una guida, il Milan ha bisogno del vero Bonucci.