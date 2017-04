Un grande momento per @bonucci_leo19 , premiato dal Presidente Agnelli per le sue prime 300 presenze in #Bonucci300 pic.twitter.com/U8NnjEMYGd — JuventusFC (@juventusfc) 8 aprile 2017

Il presidente della Juventusha premiato Leonardo Bonucci prima del match di campionato contro il Chievo Verona. L'occasione per la premiazione è stata data dalledel difensore bianconero con la maglia della Juve. Bonucci aveva toccato quota 300 lo scorso mese(quello in cui era arrivato allo scontro verbale con Allegri) e il massimo dirigente bianconero ha deciso di premiare il centrale azzurro prima del match di questa sera contro il Chievo nel quale, tra l'altro, lo stesso Bonucci era partito in panchina. L'ex Bari è poi entrato nella ripresa.