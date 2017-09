Così non va. Nella sfida contro il Rijeka per il Milan c'è da salvare solo il risultato, che lo proietta in vetta al girone D di Europa Lesgue a punteggio pieno. Due gol di vantaggio con il minimo sforzo prima del clamoroso black out finale, cinque minuti dove i croati erano tornati sul risultato di parità. Impensabile per una squadra che vuole tornare ai vertici, soprattutto dopo una settimana costellata da critiche e decisioni che hanno fatto discutere.



DIFESA DA HORROR - Il Milan in estate aveva puntato forte sulla difesa, investendo tanto. Doveva essere il reparto pronto a fare la differenza. E invece no, in questo momento è tra i problemi principali. Errori individuali a ripetizione, cali di concentrazione evidenti. Da Zapata a Romagnoli finendo per Bonucci: tutti hanno inciso in negativo nei passaggi a vuoto. Proprio l'ex Juventus è la più grande delusione: tanto determinante fuori dal campo con la sua esperienza quanto dannoso dentro. La sufficienza mostrata nel disimpegno intercettato da Acosty è l'istantanea perfetta del suo momento.



NIENTE GIOCO - La "cacciata" di Marra ha catalizzato tutte le attenzioni della vigilia. E' quantomeno strano vedere l'allontanamento di un preparatore atletico a settembre. Il Milan non sarà brillantissimo dal punto di vista fisico ma, alla luce della prova offerta anche questa sera, sembra essere solo uno degli ultimi aspetti negativi. Montella ha tanto lavoro da fare, la sua squadra non ha ancora una sua identità e il gioco ha uno sviluppo troppo contratto, farraginoso. Contro la Roma servirà un cambio di marcia, un altro passo falso potrebbe avere un effetto pesante su un gruppo che è parso unito ma che ha palesato gravi lacune dal punto di vista della concentrazione e della fame di vittoria.