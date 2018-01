Abbiamo dovuto aspettare quasi 6 mesi, ma finalmente è arrivata la prima Vera vittoria del Milan da Milan, o meglio, da questo Milan. Se, infatti, torniamo con i piedi per terra dopo un estate di fumo negli occhi e proclami da teleimbonitori, ci rendiamo conto che siamo questi. Una squadra che deve esultare ed essere orgogliosa di battere la Lazio, seppur soffrendo e con qualche episodio fortunoso, senza vergognarsene e con l'umiltà che contraddistingue il nostro allenatore.



Il vero capolavoro di Rino è stato proprio quello di trasferire la sua umiltà alla squadra togliendo la presunzione che aveva portato nel gruppo il neo capitano. Adesso la strada è tracciata, è tornato il Milan combattivo della passata stagione, come allora pieno di difetti e problemi, ma compatto. In quest'ottica è evidente che lo zoccolo duro ha preso in mano la situazione, con Gattuso che ha legittimato la vecchia guardia dentro e fuori dal campo. E guarda caso ecco rifiorire i Bonaventura, i Suso, i Romagnoli e addirittura giovani come Cutrone e Calabria. Stagione svoltata e proclami di rimonta? No, non ci stavo in estate nè ci sto adesso a illudere ancora una volta i milanisti, lasciamo questo triste lavoro a chi lo deve fare per contratto. C'è ancora parecchio pane duro da mangiare e già ripetere una prestazione così in Coppa Italia sarebbe una mezza impresa, però almeno adesso le partite le giochiamo.