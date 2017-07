Il trasferimento al Milan di Leonardo Bonucci ha sicuramente sconvolto il calciomercato italiano. Il club rossonero è ad un passo dall'aggiudicarsi il cartellino del difensore italiano della Juventus per circa 40 milioni di euro. Proprio le cifre dell'operazione stanno spaccando letteralmente in due il popolo del web come sempre vivace nel proporre commenti a questo tipo di notizie.



BIANCONERI DELUSI, ROSSONERI IN PARADISO - E ovviamente c'è un'opposto sentimento nelle due tifoserie. Da un lato ci sono i supporters della Juventus estremamente delusi sia dal comportamento di Bonucci, voglioso di lasciare una squadra vincente per una diretta avversaria, sia da quello della società, che a loro dire sta "regalando" Bonucci. Dall'altro lato ci sono i tifosi del Milan sempre più innamorati di questa nuova società che sta completando una campagna acquisti faraonica e che ha riavvicinato i tifosi allo stadio. In mezzo? Tutti i tifosi d'Italia che, come sempre, vedono nelle pene della Juventus e dei suoi sostenitori motivo di sfottò. I più divertenti? Li abbiamo raccolti in questa gallery, per l'operazione dell'estate che, sicuramente, sta facendo discutere.