E' un'estate di grandi cambiamenti in casa Leonardo Bonucci. Il difensore italiano dopo aver detto addio alla Juventus per passare al Milan ha scelto di cambiare anche look dicendo addio alla barba avuta negli ultimi anni. Il centrale rossonero ha postato sul proprio profilo instagram una storia in cui mostrava il nuovo look, spiegando però il vero motivo del cambio: non il passaggio al Milan, bnesì una vista dal dentista.