C'è stata una partita nella partita, in Milan-Betis Siviglia. Nessun avversario da sconfiggere, ma solo un'attesa divoratrice per chi ha accettato questa nuova sfida rossonera "più affamato che mai'". Una fame che si è fatta sempre più grande, con Leonardo Bonucci che, per diversi motivi, aveva azzannato pochi palloni prima della sfida di questa sera. Poi, eccola la maglia del Milan, appesa negli spogliatoi del Massimino di Catania, che aspetta solo di essere indossata. Ma la camiseta, come la chiamano in Spagna, non è sola. Sopra di lei spunta anche la fascia da capitano.



LEADER - Riccardo Montolivo in campo, ma la fascia sul braccio di Leonardo Bonucci. Uno degli ultimi arrivati già leader di questo Milan: partita vera, per lui. Partita vera, per il 19 rossonero. Partitva vera, per il neo capitano che, dagli spogliatoi, carica i compagni: saluti alla Cuper prima della gara, testa contro testa col compagno di reparto Zapata, come per sincronizzare le menti, poi una pacca sul petto anche al detronizzato Montolivo, che ben si è impegnato contro il Betis. Tutto questo, nel tunnel. Poi, si apre il campo, con gli spalti, gremiti. E lì...



IDOLO DEI TIFOSI E 'ALLENATORE' - ... il pubblico applaude. Entusiasta di quello che è il simbolo del nuovo corso rossonero. La prima palla toccata arriva dopo pochi minuti e viene accolto da cori e battiti di mani, scroscianti, per l'ex Juventus. Che è l'allenatore in campo: confronti con Montella nelle pause, consigli ai compagni, a Montolivo come a Calabria. Ed entusiasmo costante sugli spalti. I tifosi hanno detto sì alla scelta di Fassone, Mirabelli e Montella, vale a dire quella di affidare la fascia a uno dei simboli della Juventus sei volte campione d'Italia. Il passato non conta, il presente e il futuro valgono di più. Il Milan va ko, ma nessuno se ne accorge: è calcio d'estate, la prestazione, che tra luglio e agosto conta di più, è stata convincente. E poi, agli occhi dei tifosi, interessava soprattutto la fascia al braccio di Leonardo Bonucci. Che brillava. Come qualcosa di nuovo.



@AngeTaglieri88