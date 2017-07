FANTACALCIOMERCATO

Una decisione maturata da settimane. Netta, chiara, sicura.. La dirigenza bianconera aveva capito da tempo come si fosse rotto qualcosa in maniera irreparabile con il difensore della Nazionale:. E la scelta di venderlo per poter investire di più, andando così ad aprire un nuovo ciclo anche in difesa di fronte a una volontà chiara:- Leonardo ne ha fatto anche una, chiaro. La Juve lo ha capito e ha preferito assecondare il suo desiderio; ha scelto di resistere ai 50 milioni del Chelsea per Alex Sandro (rilanceranno ancora?) mettendosi al tavolo col Milan per Bonucci. Anche perché, neanche accontentando il difensore che prenderà oltre 6 milioni all'anno in rossonero. E così la Juve dopo aver atteso ha dato il via libera. Leonardo rossonero, una scelta che nasce da lontano.