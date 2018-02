L'Arsenal a gennaio ha provato a fare carte false per strappare Malcom al Bordeaux, ma non c'è stato nulla da fare. Intervistato da Téléfoot, l'esterno brasiliano ha spiegato: "Dico la verità, volevo partire perché il mio sogno è migliorare in carriera. Ho parlato con il presidente però e mi ha detto che c'era bisogno di me. Allora gli ho risposto che poteva contare su di me, darò tutto per portare il Bordeaux tra i primi 6 della Ligue 1".