L'esterno del Milan, Fabio Borini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Nessuno sa che ho partecipato a Euro 2012. Non mi sono mai scaldato durante una partita, Prandelli non mi ha mai parlato. La Nazionale non mi ha mai considerato ed è anche per questo che sono tornato in Italia. Sono amico di Mario Balotelli. Potenzialmente è tra i più forti che io abbia mai visto. Con lui o sei diretto o le cose non vanno. L'amicizia è una cosa seria, che rimane. Pensi che fino a poco tempo fa, quando tornavo al paese, la notte mi mettevo a giocare a calcio con gli amici nel parcheggio vicino a casa mia come quando eravamo piccoli".