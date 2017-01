Fabio Borini è stato un obiettivo del Milan negli ultimi giorni del 2016. Più che una trattativa, c'è stato un colloquio per prendere informazioni sull'attaccante ex Parma e Roma molto apprezzato in casa rossonera: l'occasione buona per aggiornarsi con il suo entourage e capire i margini di fattibilità di un'operazione Borini-Milan. Dal Sunderland, immediatamente alzato un muro alto: niente prestiti con diritti di riscatto, o si compra (a prezzo alto) o rimane dov'è. Un segnale che ha frenato ogni ipotesi. E così, il Milan per Borini è rimasto solo un pensiero...



CON LA VALIGIA IN MANO - Cresciuto nel Bologna, Borini è entrato a far parte dell'academy del Chelsea nel 2007. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Swansea, Parma, Roma, Liverpool e Sunderland. In questa stagione, complice un infortunio che gli ha fatto saltare 15 partite, ha giocato solo 506', spalmati in 6 presenze, con un solo gol all'attivo, contro il Manchester United.