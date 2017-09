È arrivato come ala, per dare un'alternativa ai vari Suso - sulla destra - o Bonaventura e Calhanoglu - sulla sinistra; può fare la prima o la seconda punta; ha giocato da esterno destro del 3-5-2 negli ultimi minuti della sfida con la Sampdoria; giocherà da esterno sinistro questa sera, contro il Rijeka, nella seconda giornata del gruppo D di Europa League. È Fabio Borini, l'uomo buono per tutte le stagioni - e tutti i moduli - del Milan.



INIZIO SULL'ALTALENA - Al suo arrivo in rossonero, la scorsa estate, non ha ricevuto la stessa accoglienza di altri suoi compagni. I cinque anni lontano dalla Serie A e, soprattutto, i quattro al Sunderland hanno fatto dimenticare il suo nome all'Italia. Eppure Massimiliano Mirabelli, che lo conosce molto bene dai tempi dei Black Cats, ha scelto lui per completare la squadra di Montella. Nelle prime uscite stagionali, l'allenatore rossonero lo ha schierato sempre titolare, salvo accantonarlo col cambio di modulo.



IN CERCA DI STABILITÀ - L'infortunio di Conti e le prove, tutt'altro che convincenti, di Abate gli hanno regalato però un'altra occasione sulla fascia destra. E, novità delle ultime ore, sulla sinistra. Visto il turno di riposo concesso a Ricardo Rodriguez, Montella ha deciso di provare il Pirata anche sull'altra corsia. Un ruolo nuovo per Borini, il quarto in poche settimane: una nuova occasione per trovare il suo posto nel nuovo Milan.



@marcodemi90