Settimana prossima può essere quella decisiva. Domani arriva il fatidico 30 giugno, data in cui tutti i conti dell'Inter dovranno essere a posto agli occhi della Uefa e del Fair Play Finanziario. Poi, via agli acquisti, al di là di Milan Skriniar, che oggi ha svolto la prima parte delle visite mediche. E qui torniamo alla settimana prossima: Borja Valero, salvo sorprese, diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Lo spagnolo della Fiorentina ha già detto sì alla proposta nerazzurra, manca ancora qualcosa da limare tra i club, ma la fumata bianca decisiva è in arrivo.



'VIA O TRIBUNA' - L'ex Villarreal è legato al mondo viola, alla città e al popolo fiorentino, tanto da tatuarsi le coordinate sul braccio. I tifosi, ogni giorno, dedicano striscioni pieni d'amore per Borja Valero, con la società che non sa come dare la notizia ai tifosi. Nel frattempo, firenzeviola.it, riporta delle parole dello spagnolo a un gruppo di tifosi durante le sue vacanze: prima ha ammesso di essere stato messo alla porta da Corvino & co, poi si è detto non convinto di restare, con il più classico degli "O vado via o mi mandano in tribuna". I



IL RETROSCENA - Rapporti deteriorati quelli tra Borja Valero e Corvino, riporta sempre firenzeviola.it, dal mese di gennaio: lo spagnolo era stato cercato da un club cinese, con il quale la Fiorentina firmò un pre accordo. Il numero 20 viola, però, disse no, con tanto di precontratto strappato di fronte al direttore generale. Da qui, la rottura. L'Inter ha osservato e colpito, ora vuole affondare il colpo.