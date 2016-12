Borja Valero non gioca dall'otto dicembre, Qarabag-Fiorentina, quando a causa di una botta è uscito malconcio dall'ultimo match di Europa League. Da allora, nel silenzio della Fiorentina, Borja ha saltato il Sassuolo, il Genoa e la Lazio. La botta rimediata non sembrava così grave ma è un infortunio fastidioso che va monitorato di giorno in giorno, e anche per questo Borja Valero resta in forte dubbio per Fiorentina-Napoli di giovedì.