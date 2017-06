A volte ritornano. Sì, perché Luciano Spalletti ha sorriso di gusto quando è stato avvisato dai dirigenti dell'Inter: Ausilio e Sabatini si sono sentiti recapitare una proposta. Borja Valero sul tavolo, può interessare? L'Inter non lo boccia, prende tempo, aspetta. Non ha ancora approfondito contatti o trattative perché l'ipotesi per Luciano non tocca un nome qualsiasi, anzi.



IL RETROSCENA - Spalletti aveva richiesto il centrocampista della Fiorentina come obiettivo numero uno per la scorsa estate. Ma visto il sacrificio economico, la sua Roma avrebbe chiuso l'operazione Borja - praticamente già fatta negli accordi di massima - solo in caso di accesso alla Champions League: il preliminare col Porto costò caro alla Roma, niente qualificazione e niente affare Valero. Oggi, lo spagnolo è stato offerto all'Inter. Che ad ora non procede, ascolta e prende nota. Un nome in più per il centrocampo a caccia d'esperienza.