L'acquisto di Borja Valero, probabilmente, non è stato accolto con il dovuto entusiasmo dai tifosi dell'Inter, troppo impegnati a sognare l'arrivo di un grande nome di respiro internazionale. Allo spagnolo, però, sono bastate poche amichevoli per conquistare l'amore del popolo nerazzurro, che dai tempi di Cambiasso aspettavano un uomo, ancor prima che un giocatore, capace di prendere per mano la squadra.



CONFRONTO INEVITABILE - Negli ultimi tre anni all'Inter è sempre mancato un uomo d'ordine e allo stesso tempo di personalità, capace di giocare il pallone sotto pressione e soprattutto di rappresentare, sempre e comunque, una soluzione di livello per i compagni in difficoltà. Nonostante le differenze tecniche e tattiche, dal punto di vista del temperamento e del carisma Borja Valero incarna il profilo ideale per raccogliere virtualmente il testimone da Cambiasso, re senza eredi del centrocampo dell'Inter dell'ultimo decennio.



L'INTER DI BORJA VALERO - La volontà di Spalletti di investire Borja Valero della responsabilità di guidare il centrocampo è piuttosto chiara, ed è emersa in modo evidente già nelle prime uscite. L'ex allenatore della Roma aveva spinto per averlo anche in giallorosso, consapevole del valore, non solo tecnico, di Borja Valero che a Firenze ha dimostrato di saper essere leader sia in campo che nello spogliatoio. L'Inter ha finalmente trovato un nuovo faro, dopo il troppo tempo trascorso a ripensare con nostalgia agli anni in cui San Siro era il regno del Cuchu Cambiasso...