ECCOLO - il BOMBER siamo a 10 . Mancano 5 ... Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieriofficial) in data: 30 Gen 2017 alle ore 12:34 PST

". In tanti, la scorsa estate, avranno pensato così, quando la società del presidente Massimo Giulini annunciò l'arrivo dell'attaccante napoletano. Che decise di rilanciarsi dopo un'estate a divertirsi (e allenarsi) a Ibiza, a suon di video social e di botta e risposta con Bobo, il re dell'estate di Formentera, che gli lanciò la sfida: ". Se ne fai meno, le paghi tu a me".Detto, fatto. Con quella messa a segno ieri contro il Crotone,, quando con la maglia della Roma arrivò a quota 17 tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Nonostante i problemi fisici - soprattutto alla caviglia - che gli stanno impedendo di allenarsi con regolarità, Super Marco è tornato sui livelli di sei anni fa, diventando un fattore per la squadra di Rastelli, di cui è il capocannoniere e che sta portando a una tranquilla posizione di metà classifica.A questo punto, quindi,. Anche se c'è un: dopo il decimo gol in campionato, quello del pareggio del Cagliari contro il Bologna, infatti, Bobo aveva scritto un messaggio sui social all'amico, sottolineando come ne mancassero cinque per raggiungere la quota prefissata. "Ne manca uno - la pronta risposta - 10 in campionato e quattro in Coppa Italia: se la matematica non è un'opinione...". Ha ragione il bomber del Cagliari, come ha avuto ragione, la scorsa estate, Giulini:. Le vacanze le farà, magari festeggiando il rinnovo per un altro anno, ma pagate da Vieri.@marcodemi90