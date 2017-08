Si avvicina sempre più l’addio di Borriello al Cagliari. L’attaccante ha chiesto al club di Giulini la cessione nei giorni prima dell’esclusione dai convocati per motivi disciplinari. Il club sardo ha preso atto della scelta del giocatore e tratta l’addio con la Spal (che ha l’accordo sulle cifre con la punta, potrebbe avere un annuale con opzione), vicina al doppio colpo con in arrivo anche Salamon.



Per l’attacco il d.s. Rossi cerca un sostituto a Borriello. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il favorito è Djordjevic della Lazio, ma è stato sondato il terreno anche per il sogno Zaza del Valencia. Vengono monitorate pure le piste che portano a Matri (Sassuolo, c’è anche il Benevento) e Pavoletti (Napoli). Come si legge sul Corriere dello Sport, c'è una trattativa in fase avanzatissima col Monaco per l'argentino Guido Carrillo.