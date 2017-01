Marco Borriello si confessa ai microfoni di Sky: "Devo ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto in me e non sono tante. Molti mi hanno dato del finito ma come potete vedere a 34 anni sono ancora qui a dare e a togliermi delle soddisfazioni. Alla fine dello scorso campionato mi chiamo' il ds Capozucca, eravamo insieme al Genoa quando feci 19 gol, mi chiese la mia disponibilita', io fui subito entusiasta del progetto che mi mostrarono e accettai immediatamente. Noi abbiamo mantenuto le promesse, l'ambiente pretende tanto e ce la metteremo tutta per dare soddisfazioni ai tifosi, ma siamo una neopromossa, abbiamo 23 punti, siamo a piu' 13 dalla zona retrocessione. Potevamo fare meglio in qualche partita e abbiamo imparato la lezione, adesso con il nuovo anno speriamo di non ripetere piu' certi errori. La Nazionale? Fino a quando calpesterò i campi di calcio, continuerò a sognare la maglia della Nazionale. Non vedo giganti attorno a me: l’obiettivo è fare dei gol, dei gol e ancora dei gol, poi il resto viene da sé".