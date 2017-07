Pool party d'addio alle vacanze nella villa didi Marco. Prima di riaggregarsi alin ritiro, l'attaccante napoletano ha radunato gli amici più cari per saluto finale. Tra questi la nota designer e creatrice di borse di Saddlers Union,La stilista cognata di Alessia, è tifosissima della Lazio (suo padre Michele fu consigliere del club negli anni 70) ed è la zia acquisita di Tommaso Inzaghi, figlio del mister.Nella foto si vede Micaela che dopo essersi presa gioco di Borriello per il rigore sbagliato in Lazio-Cagliari del campionato scorso, viene strozzata affettuosamente dal padrone di casa che promette vendetta in vista del prossima sfida tra Cagliari e Lazio