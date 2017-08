Colpo di scena in casa Cagliari. L'attaccante Marco Borriello è vicino all'addio: causa primaria è il mancato feeling con l'allenatore Rastelli. Adesso l'attaccante può dire addio, le offerte per lui non mancano.



SPAL E NON SOLO - Il rapporto ha subito una grossa inclinazione dopo la sfida di Coppa Italia tra il Cagliari e il Palermo, quando Borriello non ha preso bene la scelta di Rastelli di sostituirlo nei minuti finali. Da lì il rapporto non si è più riappacificato e quindi adesso la possibilità di un addio diventa sempre più concreta. Borriello piace tanto alla Spal, che sogna di formare una coppia d'attacco da salvezza con lui e Paloschi. Borriello però piace anche al Bologna, dove è appena arrivato Palacio e al Genoa, che sogna un grande ritorno (il 4° capitolo in rossoblù). Borriello ha rinnovato nella scorsa stagione, ma adesso l'ipotesi addio prende sempre più piede. Intanto il Cagliari si cautela bussando alla porta del Napoli per Pavoletti.