American Pie? No, no. Non ci siamo. Per carità, epiche le feste di Stifler e compagni, tra milf e alcol, ma c'è chi ha portato la festa a un livello successivo. Si tratta di Marco Borriello: il bomber del Cagliari, reduce da una stagione da sogno, vissuta da protagonista, nel Cagliari di Rastelli. Il 18 giugno ha compiuto gli anni, e nei giorni scorsi, nella sua casa di Ibiza, ha festeggiato insieme ad amici e, soprattutto, belle ragazze.



Tra i video sul web, spunta la piscina affollata di splendide donne, o il centravanti ex Milan e Juve abbracciato con due amiche. Poi, spunta lei: Audrey Chabloz. Modella di Aosta, Ragazza Sprint 2014, 25 anni, è lei la star della festa (foto prese dal suo profilo Facebook).