L'Europa League dell'Atalanta riparte da Dortmund e dall'affascinante sfida contro il Borussia, valida per l'andata dei sedicesimi di finale. Dopo Everton e Lione, un'altra big sul cammino dei nerazzurri, desiderosi una volta di più di andare oltre i propri limiti e proseguire l'avventura europea.



Si tratta del primo confronto ufficiale tra Atalanta e Borussia Dortmund. L’Atalanta ha un solo precedente europeo contro squadre tedesche: ottavi di finale della Coppa UEFA 1990/91, quando eliminò il Colonia. I bergamaschi hanno perso una sola volta nelle ultime 14 gare europee (7V, 6N). L’ultima sconfitta risale a marzo 1991 per 2-0 contro l’Inter.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszcek, Toprak, Sokratis, Toljan; Castro, Weigl; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi.



Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, de Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez.







Il Borussia Dortmund è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha incrociato nella fase ad eliminazione diretta un club italiano: Juventus nel 2014/15 in Champions League, Udinese nel primo turno di Coppa UEFA 2008/09. Limitandosi alla Coppa UEFA per il Borussia Dortmund ci sono tre eliminazioni e tre qualificazioni contro squadre italiane, oltre alla finale persa con la Juventus nel 1993. Il Borussia Dortmund ha perso quattro delle ultime sei partite contro club italiani in competizioni europee (2V). Il Borussia Dortmund non vince una partita in competizioni europee da marzo: sei sconfitte e due pareggi nelle ultime otto partite.



L’Atalanta si è qualificata l’unica volta che ha disputato un sedicesimo di finale in una competizione europea: doppia vittoria contro il Fenerbahce nella Coppa UEFA 1990/91. L’Atalanta ha trovato la rete in ognuna delle sei partite della fase a gironi di Europa League questa stagione (14). Il miglior marcatore degli orobici in questa stagione di Europa League è Bryan Cristante con tre reti.