In tempo di calciomercato tutto è lecito, persino pensare che Usain Bolt, nella finestra di gennaio, si accasi con il Borussia Dortmund. A riaccendere la miccia è stato lo stesso corridore giamaicano, che già da tempo aveva detto di volersi allenare per una settimana con i gialloneri e che proprio in questi giorni, in un'intervista all'Equipe, ha ribadito la sua volontà: "Non so quando succederà, ma quando lo farò cercherò di non correre troppo veloce". A pensare all'affare sono i bookmaker d'oltremanica, sempre pronti a dare spazio all'immaginazione, anche se a guardare le quote non si direbbe proprio fantascienza la possibilità di vedere l'uomo più veloce del mondo in Bundesliga, con la divisa giallonera: l'idea è piazzata a sette volte la scommessa.