Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang è sempre più lontano da Dortmund. Anche per l'anticipo della 19esima giornata di Bundesliga, contro l'Hertha Berlino, l'attaccante gabonese non è stato convocato per motivi disciplinari e, al di là delle smentite dei dirigenti tedeschi, è al centro di una trattativa con l'Arsenal. Per questo motivo, il BvB si sta guardando intorno alla ricerca del suo possibile erede e un'idea porta anche in Serie A, in particolar modo alla Sampdoria, dove gioca Duvan Zapata.



DOPO-AUBAMEYANG - È lui, secondo Sky Sport, il profilo a cui sta pensando il Dortmund in caso di cessione del classe '89 cresciuto nel Milan. L'attaccante colombiano è stato acquistato la scorsa estate per 17 milioni dal Napoli e, fin qui, ha realizzato sei gol in 15 presenze in Serie A. Ancora non c'è stata nessuna offerta, ma il Borussia Dortmund ha avviato i primi contatti con alcuni intermediari: se dirà addio ad Aubameyang, è pronta a buttarsi su Zapata.



SAMP, TORNA EDER? - Per il momento è solo un'ipotesi, ma se il Borussia offrisse una cifra intorno ai 40 milioni di euro, la Samp potrebbe accettare di privarsi del suo centravanti. E, nel caso, avrebbe già pronto il suo possibile sostituto: Eder, che non sta trovando spazio all'inter e potrebbe tornare in blucerchiato esattamente due anni dopo il suo addio.